إسرائيل تصادق على بناء أكثر من ألفي وحدة استيطانية في الضفة

صادقت إسرائيل، اليوم الأربعاء، على بناء 2166 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنات في الضفة الغربية.

وقالت القناة السابعة (عاروتس شيفع) القريبة من جمهور المستوطنين إن مجلس التخطيط الأعلى في الإدارة المدنية، وافق على البدء في بناء الوحدات المذكورة في 21 مستوطنة.

وأضافت أنه من المتوقع أن يصادق مجلس التخطيط، غدا الخميس، على مزيد من عمليات البناء، لتصل إجمالي الوحدات الجديدة التي سيتم بناؤها إلى 5 آلاف وحدة استيطانية.

وتأتي المصادقة على البناء بعد 8 أشهر من تجميد رئيس الوزراء الإسرائيلي تخطيط البناء بالضفة الغربية.

وخلال الفترة الأخيرة، مورست ضغوط من اليمين الإسرائيلي وقادة المستوطنين على نتنياهو ما دفعه للتوجيه بإعادة النشاط الاستيطاني، وفق القناة.

ورحب شلومو نئمان رئيس المجلس الاستيطاني "غوش عتسيون" بالقرار، معلقا بقوله: "أحيانا نوجه انتقادات لرئيس الوزراء قد تكون مبررة ومرتبطة بخيبة الأمل من تأجيل مخطط الضم، لكن الآن يحدث الشيء الحقيقي- نبني ونطور بلداتنا".

وتابع: "شكرا لرئيس الوزراء نتنياهو فهو رغم انشغاله بمشاكل الساعة، يدفع مخططات استراتيجية لتعزيز سيطرتنا على الضفة الغربية".

والاثنين الماضي، صادقت السلطات الإسرائيلية، على بناء 500 وحدة استيطانية جديدة على أراضي قرية "وادي فوكين" غربي مدينة بيت لحم في الضفة الغربية.

ونقلت وكالة "صفا" عن مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، حسن بريجة، قوله بأن "سلطات الاحتلال صادقت على بناء 500 وحدة استيطانية جديدة لتوسعة مستوطنة تسور هداسا على حساب أراضي المواطنين في قرية فوكين".

والشهر الماضي، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية القرار الإسرائيلي بإقامة 980 وحدة استيطانية جديدة، في مستوطنة "أفرات" المقامة على أراضي فلسطينيين جنوب بيت لحم.