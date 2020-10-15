"فيسبوك" يغلق صفحة حزب نيوزيلندي قبل الانتخابات بيومين

أعلن الحزب النيوزيلندي " Advance New Zealand" عن قيام إدارة "فيسبوك" بإغلاق صفحة الحزب الرسمية، وذلك قبل يومين من الانتخابات البرلمانية العامة في البلاد.

وأصدر الحزب بيانا على موقعه الرسمي، قال فيه: "قامت إدارة فيسبوك بإغلاق صفحتنا الرسمية وذلك قبل الانتخابات بيومين".

Facebook have UNPUBLISHED the Advance NZ / New Zealand Public Party page!#nzpol #NZElection2020 — Advance NZ / NZPP (@NZPP_Official) October 15, 2020

وأضاف البيان، قائلا: "إلى المناصرين يرجى مشاركة هذا البيان لنشره".

وفي السياق نفسه، علّق "فيسبوك" على الموضوع من خلال المتحدثة باسم الشركة التي قالت إن "الشركة قامت بإغلاق الصفحة لأسباب تتعلق بصدقية الأخبار التي كانت تنشرها بشأن انتشار فيروس كورونا المستجد".

وتجري الانتخابات البرلمانية النيوزيلندية يوم 17 أكتوبر/ تشرين الأول، بمشاركة العديد من الأحزب مع أفضلية لحزب العمال.