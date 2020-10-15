ألمانيا... انخفاض عدد طالبي اللجوء ممن يحق لهم الاستفادة من الإعانات

أعلن المكتب الفيدرالي للإحصاء في ألمانيا عن تراجع عدد طالبي اللجوء الذين يحق لهم الاستفادة من الإعانات مجددا في ألمانيا، وفقا لقانون إعانة طالبي اللجوء.

وبحسب بيان للمكتب، اليوم الخميس، من مقره في مدينة فيسبادن غربي ألمانيا، أن 385 ألف شخص حصلوا على إعانات في العام الماضي، وفقا لهذا القانون، لافتا إلى أن ذلك يمثل تراجعا بنسبة 6 في المئة مقارنة بما كان عليه في 2018.

وأشار إلى أن 411 ألف لاجئ حصلوا على إعانات في عام 2018.

وأضاف المكتب أن إجمالي الإعانات المدفوعة، العام الماضي، بلغت تقريبا 4.4 مليار يورو، موضحا أن ذلك يقل عما تم دفعه في عام 2018 بنسبة 10 في المئة.

وبحسب المكتب، فإن أعلى مستوى تم رصده كان في عام 2015، عندما بلغ عدد طالبي اللجوء الذين يحق لهم الاستفادة من إعانات وخدمات 975 ألف شخص، وانخفض العدد بذلك العام الماضي للمرة الرابعة على التوالي، وفقا لبيانات المكتب.