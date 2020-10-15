الشرطة الإيرانية تعلن ضبط كميات كبيرة من المخدرات

قال العميد مسعود خرم نيا، قائد شرطة محافظة أذربايجان الغربية (شمال غربي إيران) إنه تم ضبط 2878 كغ من المخدرات منذ بداية العام الايراني الجاري (21 مارس/ آذار) وحتى الآن.

وأشار العميد مسعود، في تصريح أدلى به اليوم الخميس، أن المنتسبين في شرطة مكافحة المخدرات، فككوا 45 شبكة لتهريب المخدرات في هذه المدة لتسجل زيادة بنسبة 10%، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

ولفت المسؤول الأمني إلى أنه كذلك "تم ضبط 181 ألفا و889 قرصا من أقراص الهلوسة في محافظة أذربايجان الغربية خلال هذه الفترة".

وبحسب الوكالة الإيرانية فالبلاد تكافح على الخط الأمامي للجبهة الدولية لمكافحة تهریب المخدرات، "حيث قدمت ما يزيد عن ثلاثة آلاف و800 شهيد، و12 ألف معاق في هذا المجال؛ الحقيقة التي تعترف بها جميع المنظمات الدولية تقريبا".

ونقلت الوكالة عن تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة- 2020 جاء به أن إيران قامت بضبط 90% من الأفيون و26% من الهروين و48% من المورفين على صعيد العالم.