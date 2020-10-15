البنك الدولي يمنح إثيوبيا 400 مليون دولار... ما السر؟

أعلنت وزارة المالية الإثيوبية، اليوم الخميس، موافقة البنك الدولي على منح الحكومة الإثيوبية ما يصل إلى 400 مليون دولار أمريكي.

وفسرت الوزارة الإثيوبية في البيان المنشور عبر موقعها الرسمي، تفاصيل ما وصفته بـ"منحة" البنك الدولي.

وأوضحت أن المنحة مقدمة إلى الحكومة الإثيوبية لدعم مشروعات التوظيف وشبكات الأمان الإنتاجية الحضرية في إثيوبيا.

وخصص البنك الدولي، بحسب البيان الإثيوبي، 50 مليون دولار من تلك المنحة لنافذة المجتمعات المضيفة واللاجئين في البلاد.

وكان البنك الدولي قد وضع إثيوبيا ضمن 6 دول مستحقة لخطط تمويل لمواجه صعوبات فيروس كورونا المستجد، والتي ستصل إلى 160 مليار دولار أمريكي.

وذكرت الصفحة الرسمية للبنك الدولي على "تويتر"، اليوم الخميس، إن مجموعة البنك الدولية تستعد لتقديم مساعدات تصل إلى 160 مليار دولار أمريكي، للدول التي تواجه فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي.

ولفتت إلى أنه من المقرر أن يتم إرسال تلك المساعدات إلى الدول خلال الـ 15 شهرا الماضية، بصورة تدريجية.

The World Bank approved a grant of $400 million to support Ethiopia Urban Productive Safety Nets and Jobs Project of which $50 million is from the Window for Host Communities and Refugees to Ethiopia https://t.co/N481EXN84r pic.twitter.com/H8iw0W6YJe — Ministry of Finance - Ethiopia (@MoF_Ethiopia) October 2, 2020

​وأوضح البنك الدولي أن تلك المساعدات ستصل إلى دول في كل مناطق العالم، وستكون أبرز الدول التي تتلقى هذا الدعم، الهند، التي ستحصل على مليار دولار لدعم قدرتها على مواجهة خطر فيروس كورونا، وإثيوبيا، التي من المقرر أن تحصل على 82 مليون دولار، وطاجيكستان التي ستحصل على 11 مليون، ومنغوليا 27 مليون، وهايتي 20 مليون، واليمن 27 مليون.