بعد هجوم لترامب على المنصة... تويتر يتوقف عالميا 

قال موقع تويتر، اليوم الخميس، إنه يحقق في توقف المنصة عالميا، وذلك بعد تلقي مستخدمي الموقع الذين حاولوا الدخول إليه رسالة "خطأ".

وفي بيان على الموقع، قالت الشركة إنها تحقق في "شذوذ" في واجهة برمجة التطبيقات.

وقال البيان: "نحن نحقق حاليًا في هذه المشكلة"، لافتا إلى نشر "المزيد من التحديثات" لاحقا.

يأتي انقطاع الخدمة بعد يوم واحد من اتخاذ تويتر ومنافسه فيسبوك قرارًا تحريريًا غير مسبوق للحد من وصول قصة لصحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية التي تدعي إظهار رسائل البريد الإلكتروني المتعلقة بالمرشح الرئاسي الديمقراطي جو بايدن وابنه.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هاجم قرار موقعي "فيسبوك" و"تويتر" بحذف المقال، وغرد ترامب عبر تويتر:

"فظيع للغاية أن فيسبوك وتويتر حذفا قصة رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بـ"دخان المسدس"، المتعلقة بمنافسي جو بايدن وابنه هانتر على واشنطن بوست".

يشار إلى أن الشركة عانت من فشل كبير في الخدمة في وقت سابق من هذا العام عندما جرى اختراق حسابات لبعض أشهر الشخصيات الأمريكية كجزء من عملية احتيال باستخدام عملة البيتكوين في يوليو/تموز الماضي..

وكان من بين الضحايا المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن والرئيس السابق باراك أوباما والمدير التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك.