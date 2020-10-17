فيروس كورونا يعود إلى حاملة الطائرات الأمريكية "ثيودور روزفلت"

أفادت صحيفة The Hill أنه تم الإبلاغ عن حالات جديدة من الإصابة بعدوى COVID-19 على متن حاملة الطائرات USS Theodore Roosevelt.

وقال المتحدث باسم البحرية زاك هاريل: "أبلغ البحارة عن الأعراض التي ظهرت، وتلقوا على الفور العناية الطبية اللازمة وتم نقلهم من السفينة إلى جناح العزل". ووفقا له، فإن "جميع التدابير لتقليل عواقب" تفشي فيروس كورونا يتم تطبيقها بصرامة على حاملة الطائرات.

في النصف الثاني من مارس أذار، تم العثور على فيروس كورونا على متن حاملة الطائرات البحرية الأمريكية "ثيودور روزفلت". بعد فحص طاقم السفينة بالكامل، وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا إلى 840 شخصًا. مات بحار واحد.

في نهاية أبريل نيسان، قررت البحرية الأمريكية عدم نشر معلومات رسمية حول حالات الإصابة بفيروس كورونا على السفن الحربية الأمريكية.