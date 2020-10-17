مقتل لاعب كرة قدم أرميني في معارك قره باغ

قتل لاعب خط وسط في نادي "لوكوموتيف يريفان" الأرمني إريك ساريان، اليوم السبت، في معركة شرسة بمنطقة قره باغ.

ونشر نادي "لوكوموتيف يريفان" في حسابه على الانستغرام :" قتل لاعب كرة القدم البالغ من العمر 18 عامًا على حدود آرتساخ - أذربيجان".

ووصف النادي الحادث بأنه شديد الحزن وعبر عن تعازيه لأسرة اللاعب وأصدقائه.

وفي 5 تشرين الأول / أكتوبر الجاري، أعلن الاتحاد الأرمني لرفع الأثقال مصرع بطل أرمينيا، تاتول أروتيونيان، في قره باغ.

ويشهد إقليم قره باغ ومناطق مجاورة له، معارك عنيفة بين الجيش الأذربيجاني والقوات الأرمنية التابعة لـ"جمهورية قره باغ" غير المعترف بها، والتي تحظى بدعم من أرمينيا.