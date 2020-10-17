كييف تناقش مع أنقرة إمكانية تركيب محركات أوكرانية على معدات عسكرية تركية

بحث وفد من وزارة الدفاع الأوكرانية مع الجانب التركي تركيب محركات أوكرانية على المعدات العسكرية التركية.

يريفان- سبوتنيك. وأشارت الخدمة الصحيفة لمكتب الرئيس الأوكراني، إلى أن الوفد الأوكراني زار القاعدة الإنتاجية لشركة "بايكار" التركية، التي طورت بشكل خاص طائرات "بايركتار" بدون طيار.

وفي تعليقه على نتائج الزيارة، كتب رئيس مكتب زيلينسكي، أندريه يرماك، على صفحته على فيسبوك، أن الوفد الأوكراني "يعود بنتيجة ممتازة - محددة ومرسومة في عدة وثائق".

وكتب "من المبشر للغاية بالنسبة لنا أن نعمل مع تركيا، التي تتقدم باستمرار في هذا الاتجاه، في تطوير المشاريع الصناعية العسكرية".

وشدد إرماك على أن التعاون بين الأجهزة الأمنية يتزايد بشكل ملحوظ "مرة أخرى، سوف نتعاون مع بلد يقدم بنشاط كبير القضايا والأفكار الأمنية المبتكرة. ومن الواضح تماما أن تركيا تدعم تطلع أوكرانيا إلى العضوية الكاملة في الناتو. وهذه ليست مجرد كلمات، إنها مساعدة حقيقية وفعلية وملموسة على هذا المسار، تركيا - شريك في تنفيذ هذه الفكرة".

في وقت سابق، علقت كندا تصدير المنتجات العسكرية إلى تركيا، مشيرة إلى أن القرار تم اتخاذه على خلفية تقارير حول استخدام التقنيات الكندية في الصراع في ناغورني قره باغ.

يذكر أن مكونات من كندا تستخدم في إنتاج طائرات تركية هجومية بدون طيار.