مصر تدين إعلان إسرائيل عزمها إنشاء 5 آلاف وحدة استيطانية في الضفة

أدانت مصر، اليوم السبت، إعلان إسرائيل اعتزامها بناء نحو 5 آلاف وحدة استيطانية في الضفة الغربية.

وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان لها، إنه "اتصالا بإعلان السلطات الإسرائيلية عزمها انشاء ما يقرب من 5000 وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، أدان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ، اليوم 17 الجاري، هذا الإجراء، وأكد على أن التوسع الاستيطاني الإسرائيلي يُعد مخالفاً للشرعية الدولية، وقرارات مجلس الأمن، وخصوصاً القرار الأممي 2334".

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية أن تلك السياسات الإسرائيلية تُفاقم من غياب الثقة بين الأطراف المعنية وتقوض من فرص إطلاق حوار بناء مع الجانب الفلسطيني، فضلا عما تُمثله من تهديد جدي لحل الدولتين.