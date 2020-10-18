بريطانيا تستعد لاستخدام طائرات مسيرة لنقل مستلزمات فحوص كورونا

أفادت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الأحد، أن سلطات البلاد تعتزم استخدام الطائرات المسيرة لنقل مستلزمات فحوص فيروس كورونا ومعدات الحماية منه بين المستشفيات.

ونقلت صحيفة "الغارديان" البريطانية تصريحات الحكومة البريطانية التي قالت إن المشروع الذي أطلق عليه "أبيان" حصل على موافقة من سلطات الطيران البريطانية.

وأكد العاملون بالمشروع أن استخدام الطائرات المسيرة يقلل الوقت والتكاليف ومخاطر نقل العدوى في حال مقارنته بخدمات النقل المعتادة.

وتضرر شمال إنجلترا بشكل خاص من الزيادة الجديدة في حالات الإصابة بفيروس كورونا، مما دفع السلطات لفرض عزل عام محلي مع عودة التلاميذ للمدارس والجامعات في جميع أنحاء بريطانيا، بحسب صحيفة "ميرور".

وقال رئيس بلدية ليفربول ستيف روثرهام يوم الأحد، إن "الحكومة تريد وضع مدينته والمنطقة المحيطة ضمن الفئة الخاضعة لأشد القيود".

وأضاف أن الإجراءات التي سيتم تطبيقها هناك لم يتم الاتفاق عليها بعد.

وذكرت محطة سكاي نيوز، أن "هذا قد يعني إغلاق الحانات وصالات الألعاب الرياضية والكازينوهات والمراهنات. وقال روثرهام إن "أي إعلان يجب أن يتضمن تخصيص أموال للشركات التي تم إغلاقها".