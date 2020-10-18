روحانی: إيران أفشلت المخططات الأمريكية لتدمير اقتصادها

قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الأحد، إن بلاده أفشلت المخطط الأمريكي لتدمير اقتصادها.

ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية عن روحاني قوله إن الحكومة ومن خلال التخطيط الدقيق على مدى العامين والنصف الأخيرين حالت دون تحقق هدف أمريكا المشؤوم في تدمير الاقتصاد الإيراني.

وأضاف روحاني "الحظر الأمريكي غير الإنساني وغير المشروع، كما أنه أثر على عائدات البلاد من العملة الصعبة خاصة العام الأخير، إلا أنه لم ينجح في تحقيق المخططات الأمريكية المشؤومة الهادفة إلى انهيار الاقتصاد الإيراني".

وأشار روحاني إلى أن الاعداء يعولون كثيرا على الخلافات الداخلية لتفعيل الحظر الظالم، داعيا جميع المسؤولين والناشطين وكل الحريصين على الوطن والنظام الإسلامي إلى التزام الهدوء والعقلانية السياسية والابتعاد عن الخلافات والنزاعات، لتفويت الفرصة على العدو.