مقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص على يد مسلحين في الكونغو الديمقراطية

هاجم مسلحون مجهولون قريتين وقتلوا ما لا يقل عن عشرة أشخاص في مقاطعة إيتوري في شمال شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، حسبما ذكرت صحيفة "7 شور7" المحلية.

موسكو- سبوتنيك. وذكرت الصحيفة أن مسلحين هاجموا قريتين في إيرومو ليلة السبت، ووفقا لمبيال جان بيير ليمباو، زعيم القبيلة (مجموعة من القرى)، قتل عشرة أشخاص في هجمات بالساطور في قريتي ماينزا وباتيبي.

وقال بيير ليمباو "لقد أُبلغنا بأن عائلتين قُتلتا بالساطور والسكين، تتكون الأسرة الأولى من ستة أشخاص، والثاني من خمسة".

وتابع "أصيب الطفل من الأسرة الأولى بجروح خطيرة ثم نقل إلى مرفق طبي محلي، وحتى الآن هناك 10 قتلى وجريح".