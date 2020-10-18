إسرائيل بصدد اشتراط عزل القادمين من بريطانيا ذاتيا

أظهرت معلومات على موقع إلكتروني للحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن إسرائيل ستطالب المسافرين القادمين من بريطانيا بالعزل الذاتي لمدة 14 يوما لدى وصولهم بموجب إرشادات جديدة لمكافحة فيروس كورونا.

وذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن المصادر البريطانية أنه ارتفعت معدلات الإصابة في بريطانيا كثيرا في الأسابيع القليلة الماضية، مما دفع رئيس الوزراء بوريس جونسون إلى فرض قيود أكثر صرامة وإجراءات عزل عام محلية.

وكانت بريطانيا واحدة من 31 دولة "خضراء" يمكن للقادمين منها الذين يستوفون سلسلة من المتطلبات الخاصة دخول إسرائيل دون فترة الحجر الصحي الإلزامية.

وأظهرت معلومات وزارة الصحة الإسرائيلية أن وضع بريطانيا سيتغير إلى "حمراء" في 23 أكتوبر/ تشرين الأول.

وحددت وزارة الصحة حوالي 185 دولة ومنطقة أخرى باللون الأحمر، مما يعني ارتفاع معدلات الإصابة فيها. كما يخضع المسافرون الإسرائيليون العائدون للعزل الذاتي الإجباري.

وبدأت إسرائيل، اليوم الأحد، في تخفيف موجة ثانية من العزل العام ساعدت في تقليل عدد الحالات الجديدة. وأغلقت الدولة حدودها أمام غير الإسرائيليين في معظم الأحوال مع استثناءات منها العمال الأجانب وطلاب المدارس الدينية اليهودية.