مصدر لـ"سبوتنيك": 1000 مسلح سوري وصلوا قره باغ خلال الأسبوع الماضي

كشف مصدر خاص لوكالة "سبوتنيك - أرمينيا"، اليوم الاثنين، أنه تم إرسال أكثر من 1000 مسلح من سوريا إلى منطقة ناغورني قره باغ خلال الأسبوع الماضي.

وقال المصدر للوكالة: "يوم الجمعة الماضي أرسل أكثر من ألف مسلح للقتال من سوريا إلى منطقة ناغورني قره باغ للقتال إلى جانب الجيش الأذربيجاني ضد أرمينيا".

وأشار المصدر أن هناك دفعات أخرى من المسلحين الذين يستعدون للانتقال إلى ناغورني قاره باغ من سوريا.

وذكرت صحيفة "​وول ستريت جورنال​" الأمريكية في تقريرها أن "مئات المقاتلين السوريين المرتبطين ب​تركيا​ انتشروا في منطقة الصراع في ​قره باغ​"، موضحةً أن "المئات من أعضاء ​الجماعات المسلحة​ السورية المتحالفة مع تركيا شاركوا في المعارك بين ​أذربيجان​ و​أرمينيا​".

ولفتت الصحيفة، وفقا لمصادرها، إلى أن "مئات آخرين يستعدون للسفر إلى هناك"، منوهةً بأن "أنباء بدأت تنتشر في صفوف الجماعات المتمردة السورية منذ تموز، تفيد بأن تركيا تقوم بتجنيد مقاتلين للمشاركة في الأعمال العدائية". وأوضحت أن "إرسال المسلحين من ​سوريا​ إلى منطقة الصراع جرى في منتصف أيلول، في مجموعات تصل إلى 100 شخص في وقت واحد".

يذكر أن الاشتباكات العسكرية بين أرمينيا وأذربيجان كانت قد تجددت، في 27 أيلول/ سبتمبر الماضي، في أعنف جولة من الصراع المستمر منذ نحو ثلاثة عقود، وسط اتهامات متبادلة ببدء القتال واستقطاب مسلحين.