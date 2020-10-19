النرويج تكتشف نوعا جديدا من فيروس "كورونا"

أعلنت القناة "تي في 2" النرويجية، اليوم الاثنين، أنه تم اكتشاف نوع جديد، في مدينة تروندهايم، من فيروس كورونا لم يكن موجودا في البلاد من قبل.

ووفقا للقناة، نقلا عن سلطات المدينة، فإن 8 من سكان المدينة قد أصيبوا من هذا النوع الجديد من الفيروس. وقال كبير أطباء المدينة، توف روسستاد: "وفقًا للتقديرات الأولية، يعد هذا نوعًا جديدًا من الفيروس، لم يسبق له مثيل في النرويج من قبل".

وأضاف: "كانت هناك إشاعات تتحدث عن وجود نوع جديد من الفيروس في المدينة، والآن تم تأكيدها. ومن الممكن أن يكون هذا النوع أكثر فتكا وأسرع انتشارا، وتظهر أعراضه على المريض بشكل أسرع".

جدير بالذكر أن هذه الطفرة الثانية لفيروس "كورونا" التي تم تحديدها في النرويج، حيث تم اكتشاف الأولى، في شهر سبتمبر/أيلول الماضي، لدى يعض كبار السن الذين سافروا بالحافلة إلى جنوب البلاد.

وبحسب أحدث البيانات، فقد تم تسجيل أكثر من 16 ألف حالة إصابة بفيروس "كورونا" في النرويج ، ويتم اكتشاف نحو 100 حالة جديدة يوميًا. توصي سلطات الدولة بالامتناع عن السفر إلى الخارج، حيث يوجد عدد أكبر بكثير من المصابين في الدول الأوروبية.