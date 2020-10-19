أمريكا تفرض عقوبات على شركات وأفراد أجانب لعلاقاتهم بإيران والقاعدة

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الاثنين، فرض عقوبات ذات صلة بإيران، على 5 شركات شحن في هونغ كونغ ومجموعة استثمار صينية.

واشنطن- سبوتنيك. وبحسب الوزارة فإن الشركات هي "ديليت شبينغ"، و"غريشيوس شبينغ" و"نوبل شبينغ" و"ريتش هولدنغ" و"سوبريم شبينغ" و"ريتش شبينغ لاينز". كما فرضت عقوبات على 3 أفراد لتعاملاتهم مع إيران.

على جانب آخر، قالت الوزارة إنه فرضت عقوبات على المدعو، أحمد لقمان طالب، وشركته، لمساعدته أو تقديم الدعم لجماعة القاعدة الإرهابية (المحظورة في روسيا).

وجاء في بيان الوزارة على موقعها الإلكتروني: "اليوم، حدد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، الأسترالي المرتبط بالقاعدة أحمد لقمان طالب، لمساعدته المادية أو رعايته أو تقديمه الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو بضائع أو خدمات للقاعدة".

وأضاف البيان: "كما قام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بتصنيف شركة واحدة (طالب وأولاده)، لكونها مملوكة لأحمد لقمان طالب أو يتحكم فيها أو يديرها".

بالأمس، قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن بيع الأسلحة لإيران ينتهك قرارات الأمم المتحدة وسيؤدي إلى عقوبات، بعدما أعلنت طهران إنتها الحظر الأممي على تجارة الأسلحة معها.

وأضاف بومبيو في بيان: "الولايات المتحدة مستعدة لاستخدام سلطاتها المحلية لفرض عقوبات على أي فرد أو كيان يساهم بشكل رئيسي في توريد أو بيع أو نقل أسلحة تقليدية إلى إيران أو منها".