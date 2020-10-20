نشرت وزارة المال الألمانية، اليوم الثلاثاء، وثيقة أوضحت من خلالها أنه من المحتمل أن يصل مستوى دين ألمانيا إلى 71% من الناتج المحلي الإجمالي.

كما أكدت الوزارة أن إنفاق البلاد يزيد بشكل كبير في سبيل تخفيف تداعيات جائحة فيروس كورونا، بحسب ما ذكرت شبكة "cnbc" الاقتصادية العالمية.

توقعات بارتفاع دين #ألمانيا إلى 71% من الناتج المحلي الإجمالي مع زيادة الإنفاق في سبيل تخفيف تداعيات جائحة كوروناhttps://t.co/wlr1N6oxD8 — CNBC Arabia (@CNBCArabia) October 20, 2020

​وأظهرت الوثيقة أن المستوى المتوقع في العام المقبل عند 70.25% مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي بسبب التعافي المتوقع للاقتصاد.

وكان وزير المال أولاف شولتس قد قال، في وقت سابق هذا العام، إن مستوى دين ألمانيا قد يرتفع لنحو 75 أو 80% من أقل من 60% في 2019.