ألمانيا تحذر من إعادة فرض الإغلاق بسبب تزايد حالات الإصابة بكورونا

أعلن رئيس وزراء بافاريا ماركوس سودر، اليوم الأربعاء، عن احتمال فرض إغلاق جزئي أو كامل في البلاد بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا.

ونقلت قناة "فيلت" الألمانية عن سودر قوله: "نحن نقترب من الإغلاق الكامل، أو على الأقل إغلاق جزئي" .

وتابع قائلا : "في العديد من الدول الأوروبية، خرج الوباء عن السيطرة، تحيط بنا في ألمانيا مناطق خطر مثل جمهورية التشيك، هولندا، فرنسا، بلجيكا، النمسا. في ألمانيا هناك زيادة سريعة في معدل الإصابة. اليوم أعلن معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية عن تسجيل 7595 إصابة جديدة... الوضع خطير وقد يخرج عن نطاق السيطرة".

وووفقا لوسائل إعلام ألمانية، أعلن وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير اليوم إطلاق دفعة ثانية من المساعدات الحكومية للشركات التي تضررت بشدة من أزمة جائحة كورونا.

وجاء في بيان لوزارة الاقتصاد أن الشركات يمكنها التقدم بطلب للحصول على إعانات لتكاليف التشغيل الثابتة مثل الإيجارات عن الفترة من أيلول/سبتمبر حتى كانون الأول/ديسمبر المقبل.

وفي أوروبا، لاتزال إسبانيا وإيطاليا تتصدران قائمة الدول الأكثر تأثراً بالفيروس. ووصل إجمالي عدد الإصابات في إسبانيا إلى 988 ألفاً و322 حالة، وفي إيطاليا إلى 434 ألفا و449 حالة، وذلك بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية .