زوجة تصفع زوجها لرفضه ارتداء كمامة طبية... فيديو

قامت زوجة بصفع زوجها على متن طائرة بسبب صراخه عليها وعلى الركاب ورفضه ارتداء الكمامة الطبية.

ونشرت صحيفة "مترو" البريطانية مقطع الفيديو الذي تم توثيقه خلال رحلة جوية متجهة من مانشستر البريطانية إلى تينيريفي الإسبانية، ويظهر كيف يرفض الزوج ارتداء الكمامة، ثم يصف زوجته بـ "الحمقاء".

ثم يوجه الكلام للركاب بقوله: "أنتم مغيبون جميعًا، فكلما طالت مدة ارتداء الأقنعة، استمر انتشار الوباء".

ويبدأ الرجل بعد ذلك بالتحدث إلى زوجته: "اسكتي أيتها الحمقاء " لتقوم بصفعه على وجهه.

من جانبهم، يسارع الركاب بإبعاد الزوج الغاضب عن زوجته بعدما حاول الاعتداء عليها بعد تلقيه الصفعة.