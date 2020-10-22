إيران تستدعي سفير سويسرا احتجاجا على تصريحات واشنطن بشأن الانتخابات الأمريكية

استدعت الخارجية الإيرانية، اليوم الخميس، السفير السويسري لدى طهران ماركوس لايتنر باعتباره ممثلا للمصالح الأمريكية في إيران، وذلك احتجاجا على اتهامات واشنطن لطهران بالتدخل في الانتخابات الأمريكية المقبلة.

طهران - سبوتنيك . وأعلن الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، في بيان "استدعاء السفير السويسري بعد نشر بعض المزاعم التي لا أساس لها من قبل مسؤولي النظام الأمريكي حول تدخل دول مثل إيران وروسيا في الانتخابات الأمريكية المقبلة".

وأوضح البيان، أن إيران "ترفض هذه المزاعم المتكررة وتعتبر أنه لا فرق لديها بين أي من المرشحين سيفوز بالانتخابات المقبلة".

وكان مدير الاستخبارات الوطنية الأميركية جون راتكليف، اتهم في وقت مبكر من صباح اليوم إيران وروسيا باتخاذ إجراءات لمحاولة التدخل في انتخابات الرئاسة الأمريكية، مشيرا إلى أن طهران حصلت على معلومات شخصية لناخبين أمريكيين بهدف "تضليل الاقتراع"

كما أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، أمس الأربعاء، أن طهران لا تفضل أحدا على آخر من المرشحين في الانتخابات الأمريكية القادمة بعد نحو أسبوعين، فيما أكد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أن طهران ليست مهتمة بمن سيفوز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية المقرر إجراؤها في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.