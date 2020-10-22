الحرس الثوري الإيراني: أعددنا مجموعة من القدرات الاستراتيجية لمباغتة العدو

أكد الحرس الثوري الإيراني، اليوم الخميس، أن "القدرات المشاركة في مناورات الدفاع الجوي المشتركة "المدافعون عن سماء الولاية 99" تشكل جزءا من قدرات البلاد في مجال الدفاع الجوي وأن الأعداء سيرون قدراتنا المباغتة في الوقت اللازم".

وقال مساعد قائد القوة الجوفضائية للحرس الثوري في الشؤون التنسيقية العميد فريدون محمد سقائي، إنه "تم في هذه المناورات استخدام جيل جديد من المعدات والمنظومات الرادارية والصاروخية والحرب الإلكترونية والقيادة والتحكم للقوة الجوفضائية سواء رادارات "قدير" أو "بشير" أو "مطلع الفجر" ومنظومات "3 خرداد" و"طبس" الصاروخية المصنعة على يد أبناء الشعب الإيراني العظيم في هذه القوة، في إطار الشبكة الشاملة للدفاع الجوي وبتوجيه وتحكم عملاني من قبل مقر الدفاع الجوي في البلاد"، وذلك حسب وكالة "فارس" الإيرانية.

وأضاف سقائي أن "الأداء الناجح للمنظومات المحلية للقوة الجوفضائية في كشف واعتراض وتدمير الأهداف المحددة تعد من النقاط البارزة في مناورات "المدافعون عن سماء الولاية 99".

وأوضح أن "قدرات الدفاع الجوي يجري تطويرها وتحديثها على الدوام نظرا لتغير التهديدات على المستويات الكمية والنوعية ووجود إطار ملحوظ من التهديدات، بحيث وفرنا اليوم مجموعة من القدرات المباغتة لمواجهة الأعداء، مؤكدا أن القدرات المشاركة في هذه المناورات تعد جزءا من قدراتنا في مجال الدفاع الجوي وأن قدراتنا المباغتة سيراها الأعداء في الوقت اللازم".

كما أكد القائد في الحرس الثور الإيراني أن "جميع التكتيكات والتدابير العملانية المتخذة والتغييرات والارتقاء بالمنظومات مبنية على حقائق ساحة القتال وأن كل ما يتم تنفيذه في هذه المناورات مخطط له على هذا الأساس".