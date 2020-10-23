أول تعليق من السفير الإيراني في العراق بعد وضع اسمه على قوائم الحظر الأمريكي

أدان السفير الإيراني في العراق، إيرج مسجدي، اليوم الجمعة، الحظر الأمريكي الجديد ووضع اسمه في قائمة الحظر، الذي أعلنته الولايات المتحدة أمس.

واعتبر السفير الإيراني أن "الحظر يؤكد حقانية الأهداف والخطوات الجارية على صعيد تحقيق الأهداف المقدسة للبلاد والشعب ويجعله أكثر صمودا وصلابة".

وقال مسجدي، في تصريح صحفي، اليوم الجمعة، نقلته وكالة "فارس" الإيرانية، إنه "شعر بالابتهاج لهذا الخبر. والشعب الإيراني برمته مدرج على قائمة الحظر الإجرامي للنظام الأمريكي الإرهابي".

وأضاف: "إن هذا النظام الإرهابي يضع العقبات أمام شراء الدواء والغذاء إلى الأطفال والمرضى في إيران ويفرض ضغوطا لا إنسانية على الشعب".

ووصف مسجدي الحرس الثوري وقوة القدس بمثابة "مفخرة لجميع الأحرار والمجاهدين في سبيل الله".

وتابع: "ولاشك أن جبهة المقاومة الإسلامية بدعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية الحازم تواصل طريق الحرية والكفاح دون هوادة في مواجهة النظام الأمريكي والكيان الإسرائيلي الإرهابيين وستحقق الانتصار بالتأكيد".

وأعلنت ​وزارة الخزانة الأمريكية، يوم أمس الخميس،​ فرض عقوبات على قياديين في ​"حزب الله" اللبناني​ وعلى خمسة كيانات إيرانية اقتصادية وسياسية.

وأصدرت الخزانة الأمريكية بيانا جاء فيه: "الكيانات تابعة للحرس الثوري الإيراني، حيث عملت على زرع الفتنة بين الناخبين الأمريكيين من خلال نشر معلومات مضللة عبر الإنترنت، وتنفيذ عمليات تأثير خبيثة بهدف تضليلهم".

كما شملت العقوبات قياديين اثنين في "حزب الله" اللبناني، هما عضوا المجلس المركزي للحزب نبيل قاووق وحسن البغدادي، اللذين وصفهما مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة بأنهما من أبرز العاملين في إدارة عمليات حزب الله وأنشتطه العسكرية.

وقال وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوتشين، إن كبار قادة الحزب "مسؤولون عن تنفيذ أجندة إرهابية مزعزعة للاستقرار، وتستهدف مصالح الولايات المتحدة وشركائها".

كما فرضت واشنطن عقوبات على السفير الإيراني في العراق إيرج مسجدي، الذي وصفته وزارة الخزانة بأنه "جنرال في الحرس الثوري ولعب دورا بارزا في تدريب وتسليح الميليشيات".