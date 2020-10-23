ستولتنبرغ يدعو "طالبان" إلى خفض العنف

دعا الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، اليوم الجمعة، حركة "طالبان" في أفغانستان إلى تخفيض العنف، مؤكدا أن انسحاب قوات حلف شمال الأطلسي مرهون باتفاق السلام والمحادثات الجارية بين الحكومة الأفغانية وطالبان.

أمستردام - سبوتنيك. وقال ستولتنبرغ، خلال مؤتمر صحفي اليوم، عقب ختام اجتماعات وزراء الدفاع: "على حركة طالبان أن تخفض من العنف، وعليها أن تقطع علاقتها مع داعش أو أي مجموعات إرهابية أخرى".

ونوه إلى أن "المحادثات في أفغانستان هشة، ولكنها مازالت فرصة. الآن نحن خفضنا تواجدنا هناك وسنقرر في المستقبل متى سنغادر معاً، عندما يكون الوقت صحي".

كما أكد الأمين العام لحلف الناتو: "نحن هناك لمحاربة الإرهاب، وهدفنا ليس أن نبقى هناك، ولكن في نفس الوقت من المهم أن لا نغادر مبكرا".

وشدد "وجودنا هناك مرتبط بالتوصل لاتفاق سلام، وبالمحادثات ثم سنتخذ القرار النهائي، بعد أن نقيم الوضع معا كحلفاء".