على طريقة المافيا.. تهديد بالقتل لسيناتور أمريكي مؤيد لترامب "برأس حيوان ميت"

قال عضو في الكونغرس عن ولاية نيويورك توم ريد، اليوم السبت، إنه تعرض وعائلته للتهديد برأس حيوان ميت وحجر يحمل اسم أحد أفراد أسرته في منزله يوم أمس الجمعة.

وتم العثور على الحجر والحيوان في منزل النائب الجمهوري توم ريد الساعة 10:30 صباحًا، وفقًا لإدارة شرطة منطقة كورنينج، التي قالت إنها تعمل مع شرطة الولاية والوكالات الفيدرالية للتحقيق في الحادثة، بحسب ما ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.

لم يحدد السيناتور الجمهوري ريد ولا شرطة الولاية نوع الحيوان، ولم يتم تقديم أي تفاصيل أخرى، بحسب الصحيفة.

وقال ريد في بيان صادر عن مكتبه: "الجبناء استخدموا حيوانا ميتا وحجر عليه اسم أحد أفراد الأسرة لمحاولة ترهيبنا، نحن نؤكد للجميع أن مثل هذه التهديدات تحفزنا فقط على الوقوف بشكل أقوى."

يمثل ريد في الكونغرس المنطقة الثالثة والعشرين في نيويورك، والتي تغطي مساحة كبيرة من الولاية شمال حدود بنسلفانيا، ويواجه الديموقراطية تريسي ميترانو في الانتخابات القادمة.