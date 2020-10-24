قاسمي: الأمم المتحدة لا يجب أن تكون رهينة للقوى العالمية

قال السفير الإيراني في فرنسا، بهرام قاسمي، إن الأمم المتحدة يجب ألا تكون رهينة للقوى العالمية، وذلك بالتزامن مع ذكرى تأسيس المنظمة، التي تحل اليوم السبت.

وأشار السفير الإيراني إلى محاولات الولايات المتحدة وبعض شركائها، بسياساتها الأحادية الهدامة، تقويض المعاهدات الدولية ودور الأمم المتحدة والمنظمات الأخری، مؤكدا أن هذه المنظمات يجب أن تكون حرة وقوية وفعالة من أجل المصالح السلمية لجميع دول العالم.

وطالب قاسمي، بحسب وكالة "إرنا" الإيرانية الأمم المتحدة بألا تكون رهينة بيد القوى العالمية، مؤكدا ضرورة إيجاد آلية شاملة وبعيدة الأمد للحيلولة دون إضعاف وتخريب المنظمة ومعارضة التفرد الأمريكي.

وتابع قاسمي "نحيي يوم الأمم المتحدة ونستثمر الفرصة للتفكير ثانية بالأهداف السامية التي تأسست من أجلها منظمة الأمم المتحدة والمصادقة على ميثاقها وممارسة النقد المنصف لآداء المنظمة وأهدافها المعلنة وما مر بشعوب العالم منذ ذلك اليوم لغاية الآن وما كان وما حدث وما ينبغي أن يكون".