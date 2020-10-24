الخارجية: قوى استفزازية من الخارج تشارك فى الاحتجاجات فى قرغيزستان عقب الانتخابات

قال وزير خارجية قيرغيزستان رسلان كازاكباييف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، إنه في تنظيم أعمال الشغب بعد الانتخابات في قرغيزستان ، شاركت القوى الاستفزازية ليس فقط داخل البلاد، ولكن أيضًا من الخارج.

وأشار إلى أن "أعمال الشغب حدثت ليس فقط بسبب الخلافات السياسية بين الأحزاب السياسية والحكومة الحالية. وأعمال الشغب بالطبع، قامت بفعل قوى استفزازية ليس فقط داخل البلاد، ولكن أيضًا في الخارج. لا أريد الخوض في التفاصيل. لقد ناقشت هذا بالفعل في موسكو".

ولم يحدد الوزير القيرغيزي ما هي الدول المعنية. وقال: "لكل دولة مصالحها الخاصة، الاقتصادية، والأمنية. حاولت قوى معينة قلب الأحداث في قيرغيزستان، آخذة في الاعتبار المصالح الجيوسياسية، بما في ذلك بالطبع المصالح الاقتصادية والقضايا الأمنية، لنشر قيمها السياسية والأيديولوجية".

وفي قرغيزستان، وبتاريخ 5 أكتوبر/تشرين الأول، اندلعت احتجاجات حاشدة على نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في 4 من الشهر ذاته. وبعد الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن، استولى أنصار أحزاب المعارضة الذين لم يصلوا إلى البرلمان على مبنى البرلمان الذي يضم إدارة الرئاسة، وأصيب أكثر من 1.2 ألف شخص في الاشتباكات وقتل واحد.

استقال رئيس الوزراء القرغيزي كوباتبك بورونوف. ووفقًا لسكرتيره الصحفي، كان الرئيس سورونباي جينبيكوف في بيشكيك طوال الوقت وسيطر على الوضع.

ووسط الاحتجاجات، ألغت لجنة الانتخابات المركزية في قرغيزستان نتائج الانتخابات. وكانت لجنة الانتخابات المركزية قد خططت في السابق لإجراء انتخابات جديدة في 20 ديسمبر.

واستؤنفت أعمال الشغب في بيشكيك في 9 أكتوبر. ووقع اشتباك بين أنصار ومعارضي رئيس الوزراء صدير جابروف في الساحة المركزية. وأصيب سبعة أشخاص.

بعد استقالة جينبيكوف الطوعية في 15 أكتوبر، استقر الوضع في الجمهورية. وانتهت الاحتجاجات. وانتقلت سلطات رئيس الدولة إلى رئيس الوزراء صادر جاباروف.