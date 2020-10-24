الداخلية الأفغانية: مقتل 10 أشخاص في انفجار بالعاصمة كابول

أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية، اليوم السبت، عن جرح ومقتل عشرات الأشخاص بانفجار استهدف العاصمة الأفغانية كابول.

وغرد متحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية، طارق آريان، على صفحته الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: "إن انفجارا وقع مساء اليوم في الدائرة 13 بكابول قرب الجسر الجاف، وداخل مركز كوسر دانش التعليمي، ما خلف 10 شهداء و 20 جريحا تم نقلهم للمستشفى".

عصر امروز در مربوطات حوزه سیزدهم کابل ساحه پل خشک، داخل کوچهٔ مرکز کوثر دانش انفجار صورت گرفته است. با تاسف از اثر این رویداد تا اکنون حدود ۱۰ شهید و ۲۰ مجروح به شفاخانه انتقال شده است. جزییات نهایی بعداً شریک می‌شود. https://t.co/ekFL09SMOQ — Tariq Arian (@TariqArian3) October 24, 2020

وأوضح آريان أن التفاصيل سيتم مشاركتها لاحقا.

وتعاني أفغانستان صدامات مسلحة متكررة ومعارك عنيفة بين القوات الأمنية الداخلية مدعومة بقوات أميركية وبقوات أخرى من حلف شمال الأطلسي (ناتو) من جهة، وبين مسلحي حركة طالبان، في وقت يقوم فيه تنظيم داعش (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) بتقوية نفوذه باستمرار في هذه الدولة.