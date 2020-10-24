وصية غريبة لممثل إسرائيلي شهير توفي بكورونا

وقالت القناة "12" إن "باركان" توفي أمس الجمعة، إلا أن أسرته قررت الالتزام بوصيته وعدم الإعلان عن وفاته إلا بنهاية يوم السبت، أقدس أيام الأسبوع لدى اليهود (يبدأ بغروب شمس الجمعة وينتهي في نفس الموعد السبت).

وتوفي "باركان" بمستشفى "هداسا عين كارم" بالقدس، التي نقل إليها نهاية الشهر الماضي بعد إصابته بكورونا، لتشهد حالاته تدهورا كبيرا خلال الأسبوعين الماضيين.

ولمع نجم الفنان والمنتج الإسرائيلي في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي في برامج مقالب الكاميرا الخفية، كما لعب دور البطولة في عدد من الأفلام الكوميدية بينها "تشارلز ونصف"، و "سنوكر"، وسلسلة أفلام "أفا جانوف".

وفي بداية الألفية الثالثة، أعلن "باراكان" توبته (إجراء في اليهودية يسمى حزرا بتشوفا وفيه ينتقل اليهودي من خلفية علمانية ويصبح ملتزما دينيا)، واعتزل الحياة الفنية.