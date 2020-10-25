رجل يتسوق بملابسه الداخلية احتجاجا على إغلاق المحلات بسبب كورونا... صور

زار رجل بريطاني متجر "Tesco" بملابسه الداخلية فقط، احتجاجا على قرارات الحكومة بإغلاق جميع المتاجر التي تبيع السلع "غير الضرورية" ومنها متاجر الملابس.

وأغلقت محلات السوبر ماركت في ويلز الممرات التي تبيع العناصر "غير الأساسية" مثل الملابس والأدوات المنزلية بما يتماشى مع القيود الحكومية الجديدة.

Man visits supermarket in just underpants to protest non-essential item sale banhttps://t.co/XsDYSnzop0 pic.twitter.com/1jTkmKWcta — Daily Mirror (@DailyMirror) October 25, 2020

​مما دفع كريستوفر نودين، إلى ارتداء ملابسه الداخلية فقط، احتجاجا على القواعد الجديدة الصارمة، بحسب ما ذكرت صحيفة "mirror" البريطانية.