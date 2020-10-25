متظاهرون يتوجهون إلى مقر إقامة رئيس بيلاروس

طوقت قوات الأمن البيلاروسية، اليوم الأحد، شارع أورلوفسكايا المؤدي إلى مقر إقامة الرئيس ألكسندر لوكاشينكو، بعد تجمع العشرات من المحتجين فيه.

وفي وقت سابق من اليوم، بدأت المعارضة البيلاروسية بالتجمع في احتجاج آخر غير مصرح به في منطقة ميدان الحرية حوالي الساعة 2 ظهرًا.

وتنتهي فترة الإنذار اليوم في الساعة 23.59 بالتوقيت المحلي، حيث ستتوقف المؤسسات عن العمل إن لم تستقيل السلطة الحالية ولن يتم الإفراج عن جميع السجناء السياسيين، ووقف "عنف الشوارع" من قبل قوات الأمن ضد المحتجين.

وتشهد بيلاروس احتجاجات معارضة لنتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة في البلاد والتي فاز بها بحسب لجنة الانتخابات البيلاروسية، الرئيس الحالي للبلاد، ألكسندر لوكاشينكو.

وتعتبر المعارضة، أنه حدث تزوير في هذه الانتخابات، في الوقت الذي تعتبر فيه السلطات البيلاروسية أن الاحتجاجات في البلاد توجه من الخارج بهدف زعزعة استقرار بيلاروس.

ودعا البرلمان الأوروبي، بوقت سابق، إلى فرض عقوبات ضد الرئيس البيلاروسي والأشخاص والمسؤولين عن "تزوير نتائج الانتخابات" في بيلاروس وحوادث العنف ضد المتظاهرين، مؤكدين عدم اعترافهم بشرعية الرئيس الحالي للبلاد.

وكان الاتحاد الأوروبي أكد أنه لا يعتبر الانتخابات الرئاسية التي جرت في بيلاروس عادلة ونزيهة، ورفض الاعتراف بنتائجها.