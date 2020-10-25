إسرائيل تعتزم شراء مقاتلات أمريكية بـ 5.3 مليار دولار

تعتزم إسرائيل شراء مقاتلات أمريكية من طراز "F15" و" V22" بقيمة 5.3 مليار دولار، وفق إعلام عبري.

وقالت هيئة البث الرسمية، اليوم الأحد، إن هذه المعطيات تم كشفها في خطاب بعث به شعبة الميزانية بوزارة المالية إلى مدير عام وزارة الدفاع.

وحذرت شعبة الميزانية في الخطاب من أن وزارة الدفاع تحاول إنشاء آلية تتجاوز ميزانية الدولة من أجل تمويل شراء الطائرات، بطريقة تتعارض مع القانون وستزيد بشكل كبير من ديون دولة إسرائيل.

وقالت وزارة المالية إن وزارة الدفاع تحاول إيجاد "أولوية خفية للإنفاق الدفاعي على أي إنفاق آخر".

واقترحت وزارة المالية على وزارة الدفاع تأجيل شراء المقاتلات، أو مطالبة الحكومة بالإشارة إلى الميزانيات الأخرى التي يجب اقتطاعها لتمويل الطائرات الجديدة.

ويسود الخلاف في إسرائيل بين وزارتي المالية والدفاع، إذ يفترض أن تتم عملية شراء المقاتلات الأمريكية عبر أموال المساعدات الأمريكية.

إلا أن عدم توفر ميزانية للمنظومة الدفاعية في السنوات المقبلة ضمن أموال المساعدات، دفع وزارة الدفاع إلى السعي لتخصيص جزء كبير من ميزانية الدولة لصفقة الشراء.

وحتى عام 2028 تخصص الولايات المتحدة الأمريكية مساعدات سنوية لإسرائيل بقيمة 3.8 مليار دولار، تستخدمها إسرائيل في شراء الأسلحة، بشكل أساسي من الولايات المتحدة.

لكن عندما بدأت إسرائيل في صفقة شراء مقاتلات F-35 عام 2014، حصلت الشركة المصنعة "لوكهيد مارتن" على قرض تسدده حكومة إسرائيل من أموال المساعدات بفائدة 230 مليون دولار سنويا، بحسب هيئة البث.

واشترت إسرائيل 50 مقاتلة "F-35" من الولايات المتحدة في 2016 يتم تسليمها لسلاح الجو الإسرائيلي تباعا على مدى 5 سنوات.