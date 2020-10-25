أعلنت الولايات المتحدة وقف إطلاق النار في قرا باخ

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الأحد، عن وقف إطلاق النار بين القوات الأذربيجانية والقوات الأرمنية في قره باغ، ابتداء من صباح الغد الاثنين.

واشنطن - سبوتنيك. وقالت وزارة الخارجية في بيان "سيدخل وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية حيز التنفيذ في الساعة 08:00 بالتوقيت المحلي ... 26 أكتوبر 2020. واضاف البيان "يسرت الولايات المتحدة مفاوضات مكثفة بين وزراء الخارجية والرؤساء المشاركين لمجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا لتقريب أرمينيا وأذربيجان من حل سلمي "لصراع ناغورنو قره باغ".

وتجددت الاشتباكات العسكرية بين أرمينيا وأذربيجان في 27 أيلول/ سبتمبر الماضي. وأقر الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، بفرض حالة الحرب في عدد من مدن ومناطق الجمهورية وحظر التجول، كما أعلن عن تعبئة جزئية. وسبق ذلك إعلان مجلس الوزراء الأرمني حالة الحرب والتعبئة العامة في البلاد بسبب الأحداث في ناغورني قره باغ.

وأعلنت أذربيجان وأرمينيا توصلهما إلى اتفاق حول هدنة إنسانية في الـ18 من تشرين الأول/أكتوبر الجاري، إلا أن الطرفين تبادلا الاتهامات بخرقها.