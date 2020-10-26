وزير الداخلية التركي: مقتل منفذي هجوم إسكندرون

أعلن وزير الداخلية التركي، مقتل الإرهابيين الاثنين، منفذي الهجوم على نقطة تفتيش للشرطة في مدينة إسكندرون بولاية هاطاي.

وقال وزير الداخلية التركي، في تغريدة عبر تويتر، "تم قتل الإرهابيين الاثنين بمدينة إسكندرون".

وقبل قليل وقع انفجار ضخم في المدينة، نجم عن تفجير انتحاري نفسه قرب مركز للشرطة، ما أدى إلى وقوع 3 إصابات.

وقالت مصادر محلية لوكالة "سبوتنيك"، إن "انتحاريا فجر نفسه بعد نقطة تفتيش للشرطة في مدنية إسكندرون بولاية هاطاي".

وأضافت المصادر ذاتها نائب مدير أمن مركز الشرطة في مدينة إسكندرون أصيب خلال اشتباكات مع أحد منفذي الهجوم.