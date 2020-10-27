بينها غوغل ويوتيوب وفيسبوك... شركات الإنترنت الغربية تقيد الإعلام الروسي

أصبحت الرقابة على وسائل الإعلام الروسية من قبل شركات الإنترنت الأجنبية ممنهجة، حيث تقيد غوغل وفيسبوك وتويتر الوصول إلى المواد من نحو 20 منفذًا إعلاميًا، وفقًا لبيان صادر عن دائرة "روسكوم نادزور".

وقال البيان، اليوم الثلاثاء:

"أصبحت الرقابة على وسائل الإعلام الروسية من قبل شركات الإنترنت الأجنبية ممنهجة، غوغل و(يوتيوب) وفيسبوك وتويتر تقيد الوصول إلى المواد من خلال نحو 20 وسيلة إعلام روسية، من بينها "سبوتنيك" و"روسيا اليوم" وروسيا -1".

ووفقا للدائرة، تؤدي محاولات السيطرة الأجنبية على الفضاء الإعلامي الروسي، أولاً وقبل كل شيء إلى عدم تلقي مواطني روسيا معلومات موضوعية.

وجاء في الرسالة أن "النداءات المتكررة بمطالب وقف الرقابة على وسائل الإعلام الروسية يتم تجاهلها".