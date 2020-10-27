الاتحاد الأوروبي يدعو تركيا لاحترام المعايير التجارية بعد دعوة مقاطعة بضائع فرنسا

أكد الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، أن دعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمقاطعة المنتجات الفرنسية سوف يبعد أنقرة أكثر عن الانضمام للاتحاد.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم المفوضية الأوروبية لشؤون الموازنة، بالاش يوفري، في إحاطة مؤتمر صحفي: "تركيا بحاجة إلى أن تحترم معايير التبادل التجاري، ومقاطعة المنتجات الفرنسية فقط ستبعد تركيا عن الاتحاد الأوروبي".

ودعا الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أمس الاثنين، إلى مقاطعة بضائع فرنسا، تعبيرا عن غضب في العالم الإسلامي من صور نشرت في فرنسا للنبي محمد ويراها المسلمون مسيئة.

وشكك أردوغان أيضا في صحة ماكرون العقلية، مما دفع باريس لاستدعاء سفيرها في أنقرة.

وترجع جذور الخلاف إلى قطع رأس مدرس فرنسي في 16 أكتوبر/ تشرين الأول، في هجوم نفذه رجل من أصول شيشانية بعدما عرض المدرس على تلاميذه رسوما كاريكاتيرية للنبي محمد في أثناء درس عن حرية التعبير.

وتعهد الرئيس، إيمانويل ماكرون، الذي التقى ممثلين عن المسلمين الذين يعيشون في فرنسا، أمس الاثنين، بالتصدي لما وصفه "بالانعزالية الإسلامية"، قائلا إنها تكاد تتملك بعض الجاليات المسلمة في فرنسا.