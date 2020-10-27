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    البروفة العامة للعرض العسكري بمناسبة إحياء الذكرى الـ 71 لعيد النصر، في القاعدة العسكرية حميميم في سوريا.

    "المشفى الطائر"... كيف تنقذ الفرق الطبية الروسية الأرواح في سوريا

    © Sputnik . Maxim Blinov
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    لمدة 5 سنوات منذ ظهور المجموعة الروسية في الجمهورية العربية السورية، تم تشكيل مستشفى شبه كامل في قاعدة حميميم الجوية وطواقم طبية عملت في مختلف المحافظات على تقديم العلاجات والإسعافات.

    لم يقسم هؤلاء الأشخاص قسم أبقراط فحسب، بل أيضا كانوا مستعدين للذهاب إلى الخطوط الأمامية في أي لحظة. 

    الرئيس فلاديمير بوتين في القاعدة حميميم، سوريا 11 ديسمبر/ كانون الأول 2017
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    وقدم موقع " تي في زفيزدا" مثالا على العمل الطبي الروسي في سوريا ما أسماه "سيارة الإسعاف الطائرة"، وهي مروحية مجهزة بمعدات طبية متطورة، جاهزة للذهاب إلى أي مكان في سوريا وفي أي وقت. 

    ومن بين المشاركين فرق طبية تعمل في سوريا. جاهزة للتدخل عند حدوث الإصابات. 

    ويوجد في الـ "المشفى الطائر" جهاز متصل بشبكة الطاقة الموجودة على متن الطائرة، ولكن من أجل الموثوقية، فهو مجهز أيضًا ببطاريات خاصة به. 

    في السنوات الخمس التي تلت ظهور المجموعة الروسية في سوريا، تم تشكيل مستشفى شبه كامل في قاعدة حميميم الجوية. أكثر الحالات شيوعا في ممارسة الأطباء العسكريين هي إصابات الشظايا. 

    لتجنب عمليات البتر، يجب اتخاذ القرارات العاجلة. وتقديم المساعدة مباشرة على الفور. 

    الوضع مع فيروس كورونا يخضع أيضًا للإشراف الخاص للأطباء العسكريين في سوريا. كل من يصل إلى القاعدة الجوية يخضع للاختبارات. الاختبارات المنتظمة هي مسؤولية كل جندي، من أصغر جندي إلى أي جنرال. 

    تقدم القوات الطبية الخاصة بانتظام المساعدة ليس فقط للجيش، ولكن أيضًا لسكان سوريا. لم يتبق عملياً أي أطباء في المناطق التي احتلها الإرهابيون، وبعد تحرير كل مدينة وقرية، اصطفت طوابير للأطباء الروس. على وجه الخصوص، حدث هذا في حلب قبل أربع سنوات، عندما أطلق مسلحون النار على مستشفى متنقل وقتلت ممرضتين، ناديجدا دوراشينكو وغالينا ميخائيلوفا. تم إنشاء نصب تذكاري في قاعدة حميميم الجوية تخليدا لذكرى أولئك الذين ظلوا أوفياء لواجبهم حتى النهاية.

    انظر أيضا:

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