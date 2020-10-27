تسجيل
15:57 GMT27 أكتوبر/ تشرين الأول 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إسرائيل سبتمبر 2020

    اتفاقيات التطبيع العربية... هل تصبح ورقة نتنياهو الرابحة في الانتخابات المقبلة؟

    © AP Photo / Alex Kolomoisky
    العالم
    انسخ الرابط
    0 01
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/0f/1046845447_0:499:2048:1651_1200x675_80_0_0_8b19c82c34e1e44efea0341a2cd12702.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/world/202010271046984219-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%B5%D8%A8%D8%AD-%D9%88%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%AD%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84%D8%A9%D8%9F/

    في الوقت الذي أكدت فيه استطلاعات الرأي تراجع شعبية بنيامين نتنياهو وحزبه في الداخل الإسرائيلي، يسعى نتنياهو بقوة لتوقيع المزيد من اتفاقيات التطبيع مع الدول العربية.

    فبعد الإمارات والبحرين، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن اتفاق السودان وإسرائيل على تطبيع العلاقات بينهما.

    وقال مراقبون إنه "رغم الأزمات التي يواجهها نتنياهو بسبب التظاهرات، وجلسات المحاكمة في تهم فساد، وتراجع شعبيته، تعد اتفاقيات التطبيع التي يوقعها ورقة رابحة قد تساعده كثيرًا في الانتخابات المقبلة".

    العلم السوداني
    © AFP 2020 / ASHRAF SHAZLY
    نائب رئيس حزب الأمة السوداني لـ"سبوتنيك": موقفنا من التطبيع تاريخي ويستند للشرعية الدولية

    تطبيع جديد

    أعلن وزير الخارجية السوداني المكلف عمر قمر الدين، أن الحكومة الانتقالية وافقت على تطبيع العلاقات مع إسرائيل، موضحا أن "المصادقة عليه تظل من اختصاص الأجسام التشريعية".

    علق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وكتب على حسابه بموقع "تويتر": "الخرطوم تقول نعم للسلام ونعم للاعتراف ونعم للتطبيع مع إسرائيل".

    وقال رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، إن السودان يحتاج إلى مساعدات مالية لتثبيت وضعه الاقتصادي الحالي ومن ثم الاعتماد على موارده لبناء البلاد.

    وأكد أن "ملفي رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وملف التطبيع مربوط مع بعض".

    وأشار في الوقت ذاته إلى أن "اتفاق التطبيع مع إسرائيل يجب أن يتم المصادقة عليه من المجلس التشريعي المقبل".

    وتابع: "التطبيع مع إسرائيل يعني عودة العلاقات إلى طبيعتها والطبيعة ليس بها عداء ولا نريد مع جميع الأنظمة مبدأ العداء، ونسعى للبحث عن مصالحنا ونريد مصلحة السودان فقط".

    وأردف "تشاورت مع 90 بالمئة من القوى السياسية والمدنية والمنظمات وكانوا موافقون على تطبيع مع إسرائيل لأجل مصلحة وخدمة السودان".

    الاتفاقيات ومستقبل نتنياهو

    محمد حسن كنعان، القيادي في القائمة المشتركة، وعضو الكنيست الإسرائيلي السابق، قال إن "اتفاقيات التطبيع التي وقعتها إسرائيل مع الإمارات والبحرين والسودان قد تفيد بنيامين نتنياهو في الانتخابات المقبلة".

    وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "النجاح في الانتخابات الإسرائيلية مشروط بنجاح دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية بالولايات المتحدة الأمريكية، خاصة أن قبيل الانتخابات سيكون هناك عدة جلسات لمحاكمة نتنياهو على ملفات الفساد المتهم بها، والتي قد تؤثر على عمله السياسي والبرلماني".

    رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
    © AFP 2020 / SEBASTIAN SCHEINER
    البرهان: ترامب لم يبتز السودان في مسألة التطبيع مع إسرائيل

    وتابع: "الاستطلاعات الأخيرة أكدت أن نتنياهو سيخسر كثيرًا من المقاعد، هو وحزبه، لكن في الوقت نفسه يعطي الإسرائيليون أهمية كبيرة لمثل هذه الاتفاقيات، خاصة إذا بدأت الأعمال السياحية، وأصبح باستطاعتهم زيارة البحرين والإمارات، فربما تساعد نتنياهو في الانتخابات المقبلة".

    ورقة رابحة

    من جانبه قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية والقيادي في حركة "فتح"، إن "نتنياهو يسعى إلى كسب أي موقف يدعمه في الانتخابات القادمة، خاصة في ظل تراجع شعبيته لدرجة كبيرة في الفترة الأخيرة بحسب استطلاعات الرأي".

    وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك":

    "نتنياهو كلف رئيس الموساد وحليفه المقرب يوسي كوهين لبذل أقصى جهد لتحقيق اتفاقيات تطبيع مع أكبر عدد من الدول العربية".

    وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "من المتوقع أن عدد الدول العربية المطبعة مع الاحتلال الإسرائيلي ستزيد كلما اقتربنا من موعد الانتخابات الاسرائيلية".

    وتابع: "يرى نتنياهو وحزبه أن اتفاقيات التطبيع مع الدول العربية ستكون ورقة رابحة لنتنياهو في أي انتخابات قادمة وسيركز على تأثير هذه الاتفاقيات على أمن اسرائيل واقتصادها، وأن ما فعله عجز عن فعله رؤساء حكومة سابقين من حكومات الاحتلال".

    وأكد أن "على الرغم من أن استطلاعات الرأي لا تعطي تغيرا في تراجع شعبية نتنياهو داخل الشارع الإسرائيلي حتى الآن، ولكنه لو حدثت انتخابات سيستغلها جيدا خاصة أنه حتى اللحظة لم يبرز قائد إسرائيلي يطرح نفسه بقوة بديلا لنتنياهو باستثناء نفتالي بينت رئيس حزب يمينا والذي ارتفعت شعبيته مؤخرا ولكنه حقيقي لا يعتبر منافسا قويا".

    وأصبح السودان الدولة العربية الخامسة التي تعلن تطبيع علاقاتها مع تل أبيب وذلك بعد مصر (1979)، ثم الأردن (1994)، والإمارات والبحرين (2020)

    انظر أيضا:

    الشرطة الإسرائيلية تعتقل 4 أشخاص "اعتدوا"على متظاهرين ضد نتنياهو
    نتنياهو: سنرسل بشكل فوري إلى أصدقائنا الجدد في السودان طحين قمح بقيمة 5 ملايين دولار
    نتنياهو: إسرائيل تحقق تقدما تجارب لقاح كورونا
    إعلام: نتنياهو يمنع وزراءه من السفر إلى الإمارات
    نتنياهو: نسعى خلف السلام من منطلق القوة
    إصابة سكرتيرة في مكتب نتنياهو بكورونا
    الكلمات الدلالية:
    الانتخابات الأمريكية, فساد نتنياهو, نتنياهو, التطبيع مع إسرائيل
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    هوفانيس هوفسيبيان ومريم سركسيان، من سكان ناغورني قره باغ، يقيمان حفل زفافهما في كاتدرائية غزانتشيتسوت الأرمنية (كاتدرائية المسيح القديس المخلص)، في بلدة شوشي (شوشا)، بينما لايزال النزاع العسكري في المنقطة مستمرا بين أرمينيا وأذربيجان، 24 أكتوبر 2020
    الحب في زمن الحرب... من بين ركام "المسيح المخلص" قره باغ تشهد أول حفل زفاف
    الغواصات الروسية في المحيط الأطلسي تدهش البحرية البريطانية
    الغواصات الروسية في المحيط الأطلسي "تدهش" البحرية البريطانية
    عزة إبراهيم الدوري... رحيل ظل صدام حسين ويده اليمنى
    عزت إبراهيم الدوري... رحيل ظل صدام حسين ويده اليمنى
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك