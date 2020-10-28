الأمن الإيراني ينفذ عملية ناجحة بعد معلومات استخبارتية دقيقة

أعلنت السلطات الأمنية في إيران اليوم عن نتيجة عملية نفذتها الشرطة بعد الحصول على معلومات استخبارتية دقيقة.

وقال العميد حسين عبدي قائد شرطة محافظة أذربيجان شرقي (شمال غربي إيران) عن ضبط 500 كغ من الهيروين واعتقال اثنين من المهربين، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "فارس".

وكشف عبدي تفاصيل العملية في تصريح للمراسلين اليوم الاربعاء، إن "معلومات استخباراتية وصلت إلى ضباط شرطة مكافحة المخدرات بالمحافظة حول موقع تخزين كميات كبيرة من المخدرات، وتم وضع القضية على جدول أعمال الشرطة".

وتابع: "تم تحديد موقع تخزين المخدرات في إحدى ضواحي تبريز، وبعد التنسيق مع السلطة القضائية في تفتيش المكان المطلوب وتم اكتشاف 500 كيلوغرام من مادة الهيروين دخلت البلاد عبر الحدود الشرقية".

ولفت العميد حسن عبدي قائد شرطة محافظة آذربيجان شرقي إلى توقيف ثلاث سيارات واعتقال اثنين من المهربين وإحالتهم إلى المراجع القضائية.