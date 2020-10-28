نتنياهو يتوعد برد من "قبضة فولاذية" على من يفكر بمهاجمة إسرائيل...صور

أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، جولة في تدريبات "السهم المميت'' المتعدد الأنظمة، والتي يقوم بها جيش الدفاع الإسرائيلي في الشمال.

ورافق نتيناهو في الجولة كل من رئيس أركان الجيش الإسرائيلي اللفتنانت جنرال، أفيف كوخافي، ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية، تمير هيمان، بالإضافة لضباط كبار في الجيش.

Prime Minister Benjamin Netanyahu toured the IDF General Staff multi-system and multi-dimensional 'Lethal Arrow' exercise in the north, together with IDF Chief-of-Staff Lt.-Gen. Aviv Kochavi, GOC Intelligence Maj.-Gen. Tamir Heyman and senior IDF officers. pic.twitter.com/uwsCSepbX3 — PM of Israel (@IsraeliPM) October 28, 2020

وأعرب نتنياهو عن التحسن في قدرات الجيش الهجومية متوعدا بالرد على من يهاجم بقوة نيران وبقبضة فولاذية ستدمر أي عدو.

PM: "In this exercise I have been impressed by the vast improvement in the IDF's offensive capabilities and Hezbollah and Lebanon would do well to take this into account. Whoever attacks us will meet firepower and a steel fist that will destroy any enemy"https://t.co/pTr58zTPcB — PM of Israel (@IsraeliPM) October 28, 2020

وحذر وزير الدفاع الإسرائيلي بني غانتس، "حزب الله" اللبناني من تنفيذ أي هجمات ضد إسرائيل، مشيرا إلى أن لبنان هو من سيدفع الثمن في حال هاجم الحزب إسرائيل.

وقال غانتس في تصريح خلال جولة تفقدية لمناورات يجريها الجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود مع لبنان: "يجب على اللبنانيين أن يدركوا بأن حزب الله هو المشكلة في لبنان. إذا قام حزب الله بتنفيذ أي هجمات ضد إسرائيل، لبنان سيدفع الثمن".