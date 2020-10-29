وفاة قائد عسكري إيراني متأثرا بإصابته بكورونا

توفي قيادي عسكري إيراني اليوم في محافظة مركزي وسط إيران على إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية "فارس"، توفي العميد الركن قاسم جليلوند، قائد منطقة محافظة "مركزي" بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأشارت الوكالة إلى أن العميد الركن قاسم جليلوند توفي مساء الأربعاء بعد معاناته مع الفيروس.

وكان العميد الركن جليلوند قائدا لمركز "علي الأكبر" للدفاع الجوي في اراك وقائد قوات الجيش لمنطقة محافظة "مركزي" وسط إيران.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية الأربعاء تسجيل 415 وفاة بفيروس كورونا المستجد في الساعات الـ24 الماضية، في حصيلة قياسية جديدة يتواصل معها النسق التصاعدي لحالات كورونا في البلاد.

ووفقا لأرقام وزارة الصحة الإيرانية تكون الحصيلة الإجمالية لوفيات كورونا المستجد في إيران 33714، وذلك منذ الإعلان عن ظهور الجائحة رسميا في البلاد في فبراير/ شباط.

والعدد الإجمالي لمصابي كورونا في البلاد وصل إلى 558648، مع تسجيل 6824 إصابة في الساعات الـ24 الماضية.