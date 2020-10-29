"صلوا على من بعث رحمة للعالمين"... السفير الصيني في السعودية يغرد باللغة العربية

ونشر السفير، أمس، تغريدة على حسابه الرسمي على "تويتر" هنأ فيها بالمولد النبوي، لافتا إلى أننا في هذه الذكرى نستذكر "رسالة السلام والتسامح والوسطية للنبي الكريم".

يُصادف الغد ذكرى المولد النبوي الكريم وفيه نستذكر رسالة السلام والتسامح والوسطية التي نشرها النبي الكريم وبقيت آثارها خالدة حتى يومنا هذا.

صلوا على من بُعث رحمةً للعالمين. pic.twitter.com/uaDnQcxurz — Chen Weiqing (@AmbChenWeiQing) October 28, 2020

​وكتب السفير في تغريدته: "يُصادف الغد ذكرى المولد النبوي الكريم وفيه نستذكر رسالة السلام والتسامح والوسطية التي نشرها النبي الكريم وبقيت آثارها خالدة حتى يومنا هذا.. صلوا على من بُعث رحمةً للعالمين".