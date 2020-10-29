واشنطن تصدر أمرا يخص الأمريكيين المولودين في القدس

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في تغريدة عبر تويتر، اليوم الخميس، إن "المواطنين الأمريكيين المولودين في القدس سيتمكنون من وضع اسم إسرائيل في خانة محل الميلاد بجوازات السفر وغيرها من الوثائق القنصلية، وذلك في إشارة إلى اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل".

Consistent with President @realDonaldTrump's policy, I am happy to announce U.S. citizens born in Jerusalem can now elect to list their place of birth as either "Jerusalem" or "Israel" on their passports. We remain committed to lasting peace between Israelis and Palestinians. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) October 29, 2020

وختم تغريدته بالقول: "نظل ملتزمين بتحقيق سلام دائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين".

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في 6 ديسمبر/ كانون الأول من عام 2017، اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وقال في خطابه: "حان الوقت للاعتراف رسميا بالقدس عاصمة إسرائيل". وأضاف: "العديد من الرؤساء السابقين قدموا وعودا كبرى بهذا الأمر أثناء حملاتهم الانتخابية، لكني الوحيد الذي نفذ وعده".