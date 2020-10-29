توجهات إيرانية روسية مشتركة بشأن أزمة قره باغ

أعلن كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، بأن المباحثات الثنائية بشأن قره باغ تحمل توجهات مشتركة.

وكتب عراقجي عبر صفحته في "تويتر": لقد طرحت في هذا اللقاء مبادرة إيران لحل النزاع حول قرة باغ".

Shared Iran's initiative with Andrey Rudenko, Deputy Foreign Minister of Russia, in a fruitful meeting today in Moscow. Iran and Russia share similar approaches towards Nagorno-Karabakh Conflict.

Also had good discussion -as always - with Sergey Ryabkov on the future of JCPOA. pic.twitter.com/099uCym1LZ — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) October 29, 2020

وأضاف: "كما كانت لي كالسابق دوما محادثات جيدة مع مساعد الخارجية الروسية سيرغي ريابكوف حول مستقبل الاتفاق النووي".

ووصل عراقجي، مساء أمس الأربعاء، إلى موسكو في إطار جولة إقليمية لطرح مبادرة إيران لتسوية النزاع حول منطقة قره باغ سلميا".

وكان عراقجي قد بدأ من باكو جولته وأجرى محادثات مع عدد من كبار المسؤولين في جمهورية أذربيجان في مقدمهم الرئيس إلهام علييف.