توجهات إيرانية روسية مشتركة بشأن أزمة قره باغ

وكتب عراقجي عبر صفحته في "تويتر": لقد طرحت في هذا اللقاء مبادرة إيران لحل النزاع حول قرة باغ".
Shared Iran's initiative with Andrey Rudenko, Deputy Foreign Minister of Russia, in a fruitful meeting today in Moscow. Iran and Russia share similar approaches towards Nagorno-Karabakh Conflict.— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) October 29, 2020
Also had good discussion -as always - with Sergey Ryabkov on the future of JCPOA. pic.twitter.com/099uCym1LZ
وأضاف: "كما كانت لي كالسابق دوما محادثات جيدة مع مساعد الخارجية الروسية سيرغي ريابكوف حول مستقبل الاتفاق النووي".
ووصل عراقجي، مساء أمس الأربعاء، إلى موسكو في إطار جولة إقليمية لطرح مبادرة إيران لتسوية النزاع حول منطقة قره باغ سلميا".
وكان عراقجي قد بدأ من باكو جولته وأجرى محادثات مع عدد من كبار المسؤولين في جمهورية أذربيجان في مقدمهم الرئيس إلهام علييف.
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