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    بيونغ يانغ: مقتل المسؤول الكوري الجنوبي على الحدود كان دفاعا عن النفس

    © AP Photo / Ahn Young-joon
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    ذكرت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية يوم الجمعة أن مقتل رجل كوري جنوبي بالرصاص في مياهها الشهر الماضي كان إجراء للدفاع عن النفس وسط مخاوف من انتشار فيروس كورونا.

    وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية: "لم يستطع جندينا إلا أن يتخذ إجراءات دفاعية لأنه رأى أن المواطن الكوري الجنوبي الذي قام بتوغل غير قانوني في المياه التي تقع تحت سيطرتنا... كان على وشك الفرار ولم يرد على اعتراض"، بحسب رويترز. 

    © AP Photo / Ahn Young-joon
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    وأضافت الوكالة أن الحادث جاء "نتيجة سيطرة غير لائقة على المواطن من قبل الجانب الجنوبي في بؤرة ساخنة حساسة في وقت يسود توتر وخطر بسبب الفيروس الشرس الذي يجتاح كوريا الجنوبية بأكملها، لذلك فإن اللوم في الحادث يقع أولا على الجانب الجنوبي". 

    وكان جيش كوريا الجنوبية قال إن القوات الكورية الشمالية قتلت بالرصاص مسؤولًا من مصايد الأسماك في كوريا الجنوبية فُقد في أواخر سبتمبر، قبل أن تغمر جثته بالزيت وتشعل النار فيه. 

    ودعت سيئول إلى تحقيق مشترك بعد أن قالت كوريا الشمالية إنها أحرقت جهاز تعويم كان يستخدمه، وليس جسده، وسط غضب عام وسياسي.

    وقال جيش كوريا الجنوبية إن الرجل كان يحاول الانشقاق إلى الشمال عندما أُبلغ عن فقده من قارب صيد جنوب خط الحدود كوريا الشمالية، وهو ترسيم متنازع عليه للسيطرة العسكرية يعمل كحدود بحرية بحكم الأمر الواقع بين البلدين. الكوريتان.

    واتهمت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية نواب المعارضة في كوريا الجنوبية بإثارة الجدل حول هذه القضية، وألقت باللوم على سيول لفشلها في منعه من عبور الحدود البحرية إلى الشمال.

    وقدم زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون اعتذارا نادرا عن القتل بعد أيام من الحادث، قائلاً إنه كان لمنع تفشي فيروس كورونا.

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    الكلمات الدلالية:
    كوريا الجنوبية, كوريا الشمالية, كيم جونغ أون
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