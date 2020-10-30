حبيب نورمحمدوف يوجه انتقادا لاذعا لماكرون

انضم بطل العالم الروسي في الوزن الخفيف للفنون القتالية المختلطة، "يو إف سي"، حبيب نور محمدوف، إلى الذين انتقدوا بشدة كلمات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ومسؤولين فرنسيين آخرين، ورأوا أنهم "تحت شعار حرية التعبير يهينون مشاعر أكثر من مليار ونصف مليار مؤمن ومسلم".

موسكو - سبوتنيك. وكتب نورمحمدوف على إنستغرام، مرفقا تعليقه بصوره لماكرون:

"نحن المسلمون، نحب نبينا محمد (صلى الله عليه وسلم) أكثر من أمهاتنا وآبائنا وأطفالنا وزوجاتنا وجميع المقربين من قلوبنا. صدقوني، هذه الاستفزازات سوف يتحملون عواقبها".

ويذكر أن عددا من الدول الإسلامية شهدت حملة مقاطعة للبضائع الفرنسية ومظاهرات منددة بتصريحات الرئيس الفرنسي حول الإسلام والرسوم المسيئة للنبي محمد.

ودعا المتظاهرون إلى احترام الأديان ونبذ العنصرية والتطرف في وقت رددوا فيه هتافات دعوا فيها الرئيس ماكرون للاعتذار عن ما بدر منه. واستنكر المشاركون تصريحات الرئيس الفرنسي ضد الإسلام والمسلمين خلال الفترة الأخيرة.

واعتبر المحتجون أن تصريحات ماكرون تندرج في إطار نشر ثقافة الكراهية بين الشعوب والأديان.

وكان الرئيس ماكرون قد قال في 21 أكتوبر/تشرين الأول الجاري: " إن فرنسا لن تتخلى عن الرسوم الكاريكاتورية"، ما أثار موجة الغضب في العالم الإسلامي وأُطلقت في بعض الدول حملات مقاطعة للمنتجات والبضائع الفرنسية.