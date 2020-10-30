بلاغات حول انهيار نحو 20 مبنى جراء زلزال تركيا وأردوغان يعلق... صور

وأضاف البيان أن الزلزال وقع على بعد 17 كيلومتراً من سواحل مدينة سفريحصار التابعة لولاية إزمير، وعلى عمق 16.54 كيلومتر تحت سطح الأرض.
وأسفر الزلزال عن انهيار 6 مبان في مدينة إزمير غربي البلاد، في حصيلة أولية كشف عنها وزير الداخلية، بينما قال رئيس بلدية إزمير إن "هناك بلاغات حول انهيار نحو 20 مبنى في الولاية جراء الزلزال".
#عاجل |وزير الداخلية التركي: المعلومات الواردة إلينا لغاية الآن تفيد بإنهيار 6 مباني في منطقتي بيراكلي وبورنوفا في #إزمير pic.twitter.com/BHkOw95eYY
— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) October 30, 2020
وبحسب وكالة "الأناضول"، فقد بدأت أعمال بحث وإنقاذ في مبنى منهار جراء الزلزال في قضاء بايراكلي التابع لإزمير.
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: "نقف بجميع إمكانيات دولتنا إلى جانب مواطنينا المتضررين من الزلزال، وباشرنا العمل مع مختلف المؤسسات والوزارات المعنية".
#عاجل |رئيس بلدية #إزمير: هناك بلاغات حول انهيار نحو 20 مبنى في الولاية جراء الزلزال pic.twitter.com/4Syvkk4wS3— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) October 30, 2020
في الشهر الماضي، ضرب تركيا زلزال تجاوزت قوته 5 درجات على مقياس ريختر، بحسب مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.
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