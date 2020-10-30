"الأطباء حمقى"... نجل ترامب يقول إن وفيات كورونا "لا شيء" رغم تسجيل ألف حالة يومية

ادعى دونالد ترامب الابن، يوم الخميس، أن وفيات الجائحة تضاءلت إلى "لا شيء تقريبا"، رغم تسجيل نحو ألف حالة وفاة في الولايات المتحدة في اليوم نفسه.

وفي مقابلة مع تلفزيون "فوكس نيوز"، قال نجل الرئيس الأمريكي، إن الخبراء الطبيين الذين تحدثوا عن زيادة عدد الحالات "حمقى حقا".

وفي كلمة أشار خلالها إلى مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، أضاف: "لقد قمت بالاطلاع على بيانات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها لأنني ظللت أسمع عن إصابات جديدة".

وتابع: "لكنني كنت مثل... حسنا، لماذا لا يتحدثون عن الوفيات؟ أوه، أوه، لأن الرقم تقريبا لا شيء. نظرا لأننا تمكنا من السيطرة على هذا الشيء، فإننا نفهم كيف يعمل. لديهم الوسائل العلاجية ليكونوا قادرين على التعامل معه".

وكرر:

"لقد انتهى الأمر إلى لا شيء تقريبا. الولايات المتحدة تتفوق على أوروبا بطريقة إيجابية". وسخر من الديمقراطيين الذين دافعوا عن بعض القيود، بالقول: "لماذا لا نغلق البلاد لمدة 10 أو 15 سنة".

جاءت تعليقاته في اليوم نفسه الذي سجلت فيه الولايات المتحدة إصابات جديدة بـ"كوفيد 19" محطمة جميع الأرقام القياسية السابقة، مع ما يقرب من 90 ألف حالة إيجابية، وفقا لبيانات جامعة "جونز هوبكنز". كما توفي ما يقرب من 1000 شخص في الولايات المتحدة بسبب الفيروس، يوم الخميس.