مقتل طفلين في اليونان جراء زلزال بحر إيجه

أفادت وسائل إعلام يونانية، اليوم، بأنه تم العثور على طفلين ميتين تحت جدار منهار بعد الزلزال الكبير الذي ضرب جزيرة ساموس اليونانية في وقت سابق من اليوم.

أثينا - سبوتنيك. وبحسب مراسل القناة اليونانية "إي آر تي"، كان صبي وفتاة يسيران في شارع ضيق عندما انهار الجدار. وذكرت الشبكة أن رجال الإنقاذ سحبوا الأطفال، وشنوا عملية بحث موسعة.

وضرب الزلزال ساموس ومحافظة إزمير التركية، ظهر اليوم الجمعة، وقدر علماء الزلازل اليونانيون أنه بقوة 6.9 درجة، فيما قدره الجانب التركي بنحو 6.6 درجة على مقياس ريختر.

وفقا للجانب التركي، وقع الزلزال على بعد 17 كيلومترا من سواحل مدينة سفري حصار التابعة لولاية إزمير، وعلى عمق 16.54 كيلومتر تحت سطح الأرض، وتسبب في وقوع تسونامي جزئي.

وقالت وكالة الطوارئ والأزمات في البلاد، إن الزلزال تسبب في سقوط 12 قتيلا و419 مصابا، وفقا لأحدث بيان معلن، مع استمرار عمليات البحث والإنقاذ لانتشال باقي الضحايا.

وأسفر الزلزال عن انهيار 6 مبان في مدينة إزمير غربي البلاد، في حصيلة أولية كشف عنها وزير الداخلية، بينما قال رئيس بلدية إزمير إن "هناك بلاغات حول انهيار نحو 20 مبنى في الولاية جراء الزلزال". قالت وسائل إعلام تركية لاحقا إن عمليات بحث تجري في 17 مبنى.