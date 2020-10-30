بلجيكا تعلن فرض عدد من التدابير الصارمة لمواجهة وباء فيروس كورونا

أعلن رئيس وزراء بلجيكا ألكسندر دي كرو، عن عدد من التدابير المشددة لمكافحة وباء كورونا، إذ ستمدد عطلة الخريف للمدارس حتى منتصف الشهر القادم، كما ستغلق مراكز التجميل، والمطاعم والمقاهي في الفنادق، وذلك جراء ارتفاع معدلات الإصابات لتتجاوز الـ15 ألف إصابة يوميا.

أمستردام - سبوتنيك. قال رئيس وزراء بلجيكا ألكسندر دي كرو، في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: "مع ارتفاع الإصابات بالفيروس وارتفاع أعداد المرضى في المستشفيات هناك خيار واحد في هذه الحالة، هو أن نقلل من التواصل والاتصالات بين الأشخاص، وأن نحمي الطاقم الطبي وبسرعة،. ولذلك قررنا تشديد الإغلاق الحالي. وبناءً على الأرقام والبيانات هذه هي الفرصة الأخيرة إذا ما أردنا خفض المعدلات".

وأوضح دي كرو أن "متاجر المواد الغذائية ستبقى مفتوحة، وتم تمديد عطلة الخريف للمدارس حتى 15 تشرين الثاني/نوفمبر، ولا يمكننا كذلك السماح لمزيد من الأصدقاء أو العائلة بالالتقاء في المنزل".

ونوه رئيس الوزراء البلجيكي، "كما سنوقف عمل المهن الأخرى مثل مصففي الشعر وصالونات التجميل. العمل عن بعد إلزامي قدر الإمكان، وكذلك ارتداء الكمامات إلزامي".

مشيرا "كما يجب إغلاق المسابح والمطاعم والحانات في الفنادق. إذ سيتم تناول الوجبات فقط في غرف الفنادق. الحد الأقصى لحضور الجنازات 15 شخصًا فقط. وستدخل هذه التدابير حيز التنفيذ بداء من مساء يوم الأحد القادم، وسنقيم الإجراءات المشددة في الأول من كانون الأول/ ديسمبر".

يذكر أن السلطات الصحية في بروكسل قد سجلت في الفترة الواقعة بين 20 وحتى 26 تشرين الأول/ أكتوبر، حوالي 15316 إصابة يوميا بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ إجمالي أعداد المصابين 392258 مصابا. فيما توفي في نفس الفترة يوميا مايقرب ال79 شخص بسبب الفيروس، ليبلغ العدد الكلي للوفيات 11308 حالة وفاة، فيما سجلت المستشفيات دخول 618 مريضا يوميا جراء مضاعفات صحية نتيجة للإصابة بكوفيد-19، ليصل العدد الكلي للمرضى في المستشفيات حتى صباح اليوم 6187 مريضا، منهم 1057 مريضا في العناية المركزة.